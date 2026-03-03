Свириденко розповіла про умову "плану стійкості" для Києва

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що поряд з відновленням у Києва має бути план щодо децентралізованого теплопостачання.

Про це вона сказала під час брифінгу за результатами засідання РНБО 3 березня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дарницька ТЕЦ – це частина плану стійкості міста Києва. І ми розраховуємо на те, що буде поданий за підписом всіма відповідальними особами цей план, де буде визначено, а який план по централізованому теплопостачанні. Ми всі розуміємо, і не відмовляємося від централізованого теплопостачання, але ми підкреслюємо, ми кажемо, що це надзвичайно вразливі об'єкти", - розповіла Свириденко.

За її словами, поряд з відновленням має бути план щодо децентралізованого теплопостачання в розрізі зон, в першу чергу, Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-5.

"Ми дуже хочемо, щоб цей план стійкості був розроблений фахово, щоб він був поданий до терміну і щоб ми з вами мали повну впевненість в тому, що наступне опалювальне ми пройдемо з теплом і світлом", - додала вона.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.