РНБО не затвердила "план стійкості" для Києва

Андрій Муравський — 3 березня, 16:00
Рада національної безпеки і оборони України затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграм.

"Провів засідання РНБО України. Затвердили плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів", – розповів він.

За словами президента, на сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання.

"Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися", – запевнив Зеленський..

Досвід цієї зими стане основою для подальших рішень, а саме: оновлення захисту для інфраструктури, логістики, основних енергетичних об'єктів, відновлення об'єктів після російських ударів, забезпечення додаткових спроможностей енергетики, зазначив президент.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що поряд з відновленням у Києва має бути план щодо децентралізованого теплопостачання.

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.

