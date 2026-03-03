В Україні пальне за добу подорожчало на 2 гривні: які ціни на АЗС

В Україні з 2 по 3 березня світлі нафтопродукти додали в середньому близько 2 грн/л, переступивши позначку 65 грн/л. Скраплений газ здорожчав на 58 коп./л — до 39,05 грн/л.

Про це пише профільне видання Enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що середня ціна на А-95 зросла на 1,94 грн/л — до 65,07 грн/л, на А-95+ — на 2,06 грн/л (69,57 грн/л), на дизельне пальне — на 2,07 грн/л (65,02 грн/л).

"Здорожчання пального у роздробі є реакцією на стрімке зростання гуртових цін на тлі подальшого збільшення цін на нафту. Станом на обід 3 березня нафта марки Brent торгувалася вище за $84 за барель, а газойль на Лондонській біржі зріс до $1 000/т+", – інформує видання.

Згідно з аналітикою, на внутрішньому ринку середня гуртова ціна на бензин підскочила до 60,05 грн/л, на дизель — до 67,34 грн/т. Уперше з 2022 року роздріб у певний час опинився на 2,32 грн/л нижче за гурт. На бензині спред за день знизився на 3,08 грн/л, до 5,02 грн/л, на LPG — на 0,54 грн/л, до 4,57 грн/л.

Йдеться, що найбільше зростання зафіксовано у мережах нижнього цінового діапазону. Так, "Фактор", який ще 2 березня мав найнижчу ціну на бензин, додав до стели на цей вид пального 4 грн/л (61 грн/л), на дизель — 5 грн/л (63 грн/л).

Водночас на 3,3-4 грн/л у середньому зросла вартість бензину у Chipo (64-64,40 грн/л). Крок у 3 грн/л зробили UPG, "Рур груп" і RLS на дизелі. Перші наздогнали основного цінового конкурента — UKRNAFTA, який додав 2 грн/л: 65,90 грн/л. Окрім "світлих", в UPG підтягнули на 2 грн/л і вартість газу (40,23 грн/л).

ОККО й WOG додали 2 грн/л до бензину і дизелю (68,99 грн/л) і 1 грн/л до скрапленого газу (40,99 грн/л). Цього разу зазнав змін і преміальний дизель: 71,99 грн/л (+2 грн/л).

Нагадаємо:

На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.