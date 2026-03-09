Золото впало в ціні через сильний долар та війну на Близькому Сході

Ціна на золото знизилася на 3% до близько 5015 доларів за унцію, після чого незначно піднялася, частково скомпенсувавши втрати.

Про це пише Bloomberg.

Золото опинилося під тиском, оскільки зростання цін на нафту підсилює побоювання щодо інфляції в США, збільшуючи ймовірність того, що центробанк не знижуватиме відсоткові ставки або навіть підвищить їх. А вищі витрати на позики та сильніший долар погано впливають на ціни дорогоцінних металів.

"У періоди геополітичного напруження на ринку інвестори іноді продають такі активи, як золото, щоб отримати готівку.

Щойно ця фаза минає, геополітична невизначеність, як правило, продовжує підтримувати попит на безпечні активи під час спадів", – сказав Крістофер Вонг, стратег Oversea-Chinese Banking Corp.

Також повідомляється, що швидке завершення конфлікту, ймовірно, послабить долар та посилить золото, яке з початку року зросло приблизно на 18%.

Нагадаємо:

Через війну на Близькому Сході нафта вже піднімалася до 119 дол. за барель, а європейські ціни на газ зросли на понад 70%.

Також можуть подорожчати фісташкові торти, дубайський шоколад та сухофрукти, а також самі фісташки, фініки, ізюм та екзотичні фрукти.