Курс долара встановить новий історичний рекорд щодо гривні

У середу, 4 березня, офіційний курс долара до гривні збільшиться на 22 копійки до 43,45 грн, що стане новим історичним рекордом офіційного курсу.

Про це свідчить офіційний курс Нацбанку України.

Попередній історичний максимум долара становив 43,41 грн, це було 19 січня.

Євро подешевшає на 15 копійок до 50,45 грн.

Офіційні курси на середу 4 березня встановлено на такому рівні:

1 долар США – 43,45 грн (43,23 грн станом на 3 березня);

1 євро – 50,45 грн (50,60 грн станом на 3 березня).

Нагадаємо:

30 січня офіційний курс євро до гривні збільшився до 51,24 грн, що на 2 копійки більше, ніж попередній рекорд, встановлений 28 січня - 51,22 грн.

11 лютого курс євро оновив історичний рекорд щодо гривні - 51,25 грн.