Європа втратила імпорт авіапального з Близького Сходу

Імпорт авіаційного пального до Європи з Близького Сходу у квітні фактично зупиняється через війну з Іраном, яка порушила постачання з регіону, що посилило занепокоєння щодо дефіциту напередодні пікового літнього сезону подорожей.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейські країни, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, споживають близько 1,6 мільйона барелів авіаційного пального на добу, тоді як регіональні нафтопереробні заводи виробляють лише близько 1,1 мільйона барелів на добу.

Це залишає дефіцит щонайменше у 500 тисяч барелів на добу, який мають покривати імпортні поставки.

Минулого року майже 60% імпорту авіаційного пального до країн Європи з-поза регіону припадало на Близький Схід, свідчать дані Kpler. Це робить Європу особливо вразливою до перебоїв, пов'язаних із конфліктом і закриттям ключових морських маршрутів.

Європейські авіакомпанії попереджали про вплив високих цін на авіаційне пальне, хоча загалом і применшували побоювання щодо неминучого дефіциту. Генеральний директор лоукостера Wizz у понеділок заявив, що не бачить нестачі авіаційного пального, повторивши слова представників British Airways IAG, які пролунали минулого тижня.

Португальський нафтопереробник Galp, який є ключовим постачальником авіаційного пального, також заявив, що не очікує перебоїв із постачанням напередодні сезону відпусток.

Європейські авіакомпанії замість підготовки до рекордного літнього сезону змушені скасовувати десятки тисяч рейсів – через війну в Ірані континент не може отримати 20% авіапалива.

