Ціни на пальне підуть вгору: як війна на Близькому Сході зачепить Україну

В Україні можуть зрости ціни на пальне на 2-3 грн на тлі війни в Ірані

На тлі стрибка котирувань нафти після загострення на Близькому Сході лідери на паливному ринку України можуть підняти ціни на пальне на 2-3 гривні цього тижня.

Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, після відкриття бірж нафта зросла до $82 за барель (проти $72 у п'ятницю). Більшість трейдерів взяли паузу "до з'ясування", а на ринку залишилися поодинокі "бензовозні" пропозиції з різко вищими цінами.

Куюн додав, що деякі закордонні постачальники також повідомили про паузу й небажання давати додаткові обсяги.

Ключовою загрозою експерт називає паніку, бо частина АЗС захоче зробити запаси. "Лідери теж хочуть підстрахуватись, тому на тижні побачимо підйом по класику - на 2-3 гривні", - зазначив Куюн.

Водночас він наголосив, що дефіциту пального немає, ринок забезпечений бензином, по дизелю також не видно нестачі, а з потеплінням і зникненням "фактору морозостійкості" постачання лише активізувалися.

Нагадаємо:

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.