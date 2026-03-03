Українська правда
На підготовку "плану стійкості" Києву дали тиждень – Зеленський

Альона Кириченко — 3 березня, 17:25
Владі Києва дали тиждень на підготовку "плану стійкості", якщо він не буде захищений, то наступна зима буде такою ж як минула.

Про це заявив на брифінгу президент Володимир Зеленський.

За його словами, столиця була підготовлена до минулої зими "не на такому якісному рівні" як інші регіони. Києву допомагали кілька тисяч людей з різних областей.

Зеленський зазначив, що він дав можливість всім регіонам до 1 березня підготувати або оновити "плани стійкості".

"Сьогодні з усіх областей незахищеним був тільки план столиці. Я попросив на засідання РНБО, щоб кожна людина відповідала за те, що буде робити. І столиці ми дали додатково тиждень. Якщо не буде захищений план, то столицю чекає така ж зима", – наголосив він.

Зеленський додав, що хоче аби Олександр Кубраков долучився до підготовки енергосистеми Києва до наступного опалювального сезону.

"Але всі повноваження у мера, тому якщо вони захочуть, аби держава допомогала, то будемо допомагати максимально", – підкреслив президент.

Нагадаємо:

3 березня Рада національної безпеки і оборони України затвердила "плани стійкості" для всіх областей і обласних центрів, крім Києва.

Президент Володимир Зеленський нарікає, що столична влада не справляється із поставленими завданнями напрацювання рішень для ефективного захисту інфраструктури.

