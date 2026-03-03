Ціни на українських АЗС оновлюють максимум – ЗМІ

На українських автозаправних станціях 3 березня демонструють різке зростання цін – оператори реагують на ажіотаж на зовнішніх ринках, спричинений загостренням геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє "НафтоРинок".

Так, OKKO i WOG у вівторок збільшили ціну бензинів і ДП одразу на 2 грн/л. Газ подорожчав на 1 грн/л, подолавши цінову позначку в 40 грн/л, говориться у повідомленні.

Бензин А-95 коштує 68,99 грн/л (+2 грн/л), бензин А-95+ – 71,99 грн/л (+2 грн/л), бензин А-98/А-100 – 78,99 грн/л (+2 грн/л).

Дизельне пальне продають по 68,99 грн/л (+2 грн/л), преміальне дизельне пальне – за 71,99 грн/л (+2 грн/л), автогаз – за 40,98–40,99 грн/л (+1 грн/л).

"Загалом із 18 лютого на тлі ескалації та стрибка світових цін на нафту ціни на бензин і дизпальне у мережах OKKO та WOG підвищилися на 5 грн/л", – говориться у повідомленні.

Ще відчутніше підвищення у вівторок відбулося в мережі UPG – 3 грн/л на бензини та дизпальне і 2 грн/л на газ, заначає сайт.

Ціни на бензин А-95 становлять 65,90 (+3 грн/л), бензин upg95 – 68,90 (+3 грн/л), бензин upg100 – 75,90 (+3 грн/л).

Euro Diesel коштує 65,90 (+3 грн/л), upgDiesel – 68,90 (+3 грн/л), а газ – 40,0–40,5 (+2 грн/л).

Із середини лютого приріст в UPG склав до 5 грн/л, пише профільний медіаресурс.

Крім того, у вівторок ціни підвищили Ukrnafta (до 2 грн/л), БРСМ-Нафта (до 2 грн/л), AMIC (до 2 грн/л), SOCAR (до 2 грн/л), KLO (до 2 грн/л), Parallel (до 2 грн/л), Chipo (до 4 грн/л) та ін.

"Окремі регіональні оператори вдалися до більш різкого підвищення цін. Вчора, у понеділок, максимальні зміни було зафіксовано в мережі Vt Petroleum на Івано-Франківщині, де всі види пального подорожчали одразу на 5 грн/л", – говориться у публікації.

Зокрема, ціна автогазу сягнула максимальних на ринку 41,75 грн/л. У вівторок оператор підвищив ціни ще на 3 грн/л, а сумарний приріст за два дні склав до 8 грн/л.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на тлі стрибка котирувань нафти після загострення на Близькому Сході лідери на паливному ринку України можуть підняти ціни на пальне на 2-3 гривні цього тижня.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.