Геополітична невизначеність: Пишний пояснив здорожчання долара до більшості валют

Протягом останніх тижнів долар США здорожчав щодо більшості валют, у тому числі гривні, передусім через посилення геополітичної невизначеності, що спричинила турбулентність на світових фінансових і товарних ринках.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час пресбрифінгу

Водночас за його словами, обмінний курс гривні до євро та багатьох інших валют країн - основних торговельних партнерів України - змінився незначно.

"З початку року Україна отримала 5,5 млрд доларів офіційного фінансування. Завдяки цим надходженням уряд мав змогу профінансувати усі критичні видатки бюджету та зберегти запас коштів для покриття майбутніх бюджетних потреб. Міжнародні резерви залишалися на високому рівні та на кінець лютого становили близько 55 млрд доларів" - зазначив Пишний.

Він наголосив, що такий рівень резервів підтримує високу спроможність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку.

Нагадаємо:

4 березня курс долара встановив черговий рекорд щодо гривні - 43,45 грн. Наступного дня знову рекорд - 43,71 грн. 6 березня - 43,80 грн. Ще два рази курс долара встановив рекорд 10 та 12 березня.