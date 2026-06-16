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Новини 16 червня: нафта йде вниз, російські НПЗ зупиняються

Володимир Тунік-Фриз — 16 червня, 21:00
Новини 16 червня: нафта йде вниз, російські НПЗ зупиняються
Getty Images

Про Московський НПЗ: російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву вранці 16 червня, за словами мера столиці РФ, у місті пошкоджено НПЗ – там вирує пожежа.

Про "Енергоатом": Наглядова рада "Енергоатому", з якої у травні звільнилося два незалежних члени поспіль, оголосила міжнародний конкурс на посаду голови правління компанії.

Про газ: Катар планує швидко наростити виробництво скрапленого газу на найбільшому заводі у світі після відновлення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Про бензин у РФ: російська "Татнефть" запровадила на всіх автозаправках у Росії ліміт на відпуск пального, після того, як 12 червня дрони України вдарили по НПЗ у Татарстані.

Про банки і парламент: податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15262, який продовжує на 2027 рік підвищену ставку податку на прибуток банків у розмірі 50%.

Про іноземну робочу силу: близько 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, ще 41% теоретично допускають таку опцію теоретично, але практичний досвід залучення іноземних фахівців є лише у 2% респондентів, а ще 12% активно працюють у цьому напрямі.

Про Юру Єнакієвського: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Про нафту: ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні три місяці після різкого розпродажу в понеділок, оскільки інвестори продовжують очікувати на подальші подробиці угоди між США та Іраном щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Про обстріл лаври: збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 мільйонів гривень, а реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років, повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко.

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Пінчук, Тігіпко, Ахметов. Хто виграє та програє мільярди від списання вантажних вагонів

В Україні знову розгорається конфлікт навколо перспективи масового списання десятків тисяч вантажних вагонів. З одного боку лунають вимоги прибрати з колій старий парк заради безпеки руху. З іншого – попередження про логістичний колапс, дефіцит та абсурдність знищення робочого рухомого складу.

Поки сторони сперечаються про технічні норми, за лаштунками готується перерозподіл ринку, де збитки одних можуть стати надприбутками для інших.

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Новини 16 червня: нафта йде вниз, російські НПЗ зупиняються
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