Після ударів по НПЗ нафтогігант РФ почав продавати бензин за лімітом

"Татнефть" запровадила на всіх автозаправках у Росії ліміт на відпуск пального, після того, як 12 червня дрони України вдарили по НПЗ у Татарстані.

Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

За словами оператора, крім ліміту на продаж пального, діють і обмеження щодо оплати – приймають лише готівку.

У "Татнефти" кажуть, що з "технічних причин" максимальний відпуск бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Продаж дизельного пального обмежений 60 літрами для легкових авто і 300 літрами для вантажівок.

Компанія не пояснює, що таке "технічні причини", хоча 12 червня Україна вдарила по двох НПЗ у Татарстані, зокрема по TANECO "Татнєфті", який є одним з найбільших у РФ.

Довідка. "Татнефть" – одна з великих російських нафтових компаній із Татарстану. Вона видобуває нафту, має власну переробку, нафтохімію і мережу АЗС у Росії.

Нагадаємо:

На тлі українських атак на НПЗ та перебоїв із постачанням палива російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам випускати на внутрішній ринок бензин і дизель класу "Євро-5", але з показниками якості, що відповідають "Євро-3".