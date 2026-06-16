"Енергоатом" шукає керівника, поки його наглядова рада втрачає склад

Наглядова рада "Енергоатому", з якої у травні звільнилося два незалежних члени поспіль, оголосила міжнародний конкурс на посаду голови правління компанії.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Компанія шукає керівника з бездоганною професійною репутацією та досвідом управління великими стратегічними організаціями.

Для відбору кандидатів наглядова рада залучила міжнародні рекрутингові компанії Korn Ferry та Odgers. Вони шукатимуть кандидатів, оцінюватимуть їхні управлінські й лідерські компетенції та супроводжуватимуть конкурс на всіх етапах.

Нагадаємо:

11 листопада 2025 року після оприлюднення деталей операції НАБУ та САП "Мідас", яка розкривала корупцію навколо НАЕК "Енергоатом" за участю Тимура Міндіча, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатома".

У січні 2026 року уряд призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома".

Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман достроково припинив свої повноваження. Рішення пов'язане з новими професійними зобов'язаннями, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості.

Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Бріс Боюон подав заяву про відставку – він не має змоги працювати настільки інтенсивно. Він став другим за травень, хто пішов, після Фрагмана.