"Енергоатом" шукає керівника, поки його наглядова рада втрачає склад
Наглядова рада "Енергоатому", з якої у травні звільнилося два незалежних члени поспіль, оголосила міжнародний конкурс на посаду голови правління компанії.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Компанія шукає керівника з бездоганною професійною репутацією та досвідом управління великими стратегічними організаціями.
Для відбору кандидатів наглядова рада залучила міжнародні рекрутингові компанії Korn Ferry та Odgers. Вони шукатимуть кандидатів, оцінюватимуть їхні управлінські й лідерські компетенції та супроводжуватимуть конкурс на всіх етапах.
Нагадаємо:
11 листопада 2025 року після оприлюднення деталей операції НАБУ та САП "Мідас", яка розкривала корупцію навколо НАЕК "Енергоатом" за участю Тимура Міндіча, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатома".
У січні 2026 року уряд призначив новий склад наглядової ради "Енергоатома".
Незалежними членами наглядової ради стали Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман та Бріс Буюон.
Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Патрік Фрагман достроково припинив свої повноваження. Рішення пов'язане з новими професійними зобов'язаннями, зокрема пропозицією роботи у форматі повної зайнятості.
Незалежний член наглядової ради НАЕК "Енергоатом" Бріс Боюон подав заяву про відставку – він не має змоги працювати настільки інтенсивно. Він став другим за травень, хто пішов, після Фрагмана.