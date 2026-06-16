Комітет Гетманцева рекомендував Раді забрати в банків ще 50 мільярдів

Податковий комітет Ради рекомендував ухвалити законопроєкт №15262, який продовжує на 2027 рік підвищену ставку податку на прибуток банків у розмірі 50%.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Законопроєкт також забороняє банкам зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих періодів.

За оцінкою Мінфіну, ухвалення документа дозволить залучити до зведеного бюджету 50 млрд грн за підсумками податкових періодів 2027 року.

Гетманцев назвав прибутки банків "надприбутками", отриманими під час війни переважно за рахунок операцій із державними цінними паперами. За його словами, доходи 60 банків за підсумками минулого року становили 579,3 млрд грн.

Нагадаємо:

У кінці 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про оподаткування прибутку банків на 50% у 2026 році.

У березні 2026 року стало відомо, що Верховна Рада планує продовжити підвищений податок на прибуток банків на 2027 рік.