Більшість українських компаній не планують наймати іноземців, попри дефіцит кадрів – ЄБА

Близько 45% компаній наразі не розглядають можливість найму іноземних працівників, ще 41% теоретично допускають таку опцію теоретично, але практичний досвід залучення іноземних фахівців є лише у 2% респондентів, а ще 12% активно працюють у цьому напрямі.

Такі результати опитуванні Європейської Бізнес Асоціації (EBA).

Опитування серед членських компаній EBA стосувалося досвіду та бар'єрів залучення іноземних працівників в Україні.

Серед ключових викликів бізнес називає мовний бар'єр, складність адаптації працівників, бюрократичні процедури, високу вартість легалізації та тривалі строки оформлення.

Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними, зокрема 33% – надмірно складними, тоді як 13% оцінюють їх як прості та зрозумілі.

"Процес залучення іноземного працівника в Україні зазвичай триває від 1 до 6 місяців: 36% компаній зазначають термін 1–3 місяці, 42% – 3–6 місяців, 19% – понад півроку, і лише 3% – до одного місяця", – говориться у повідомленні.

Найбільш суттєвими додатковими витратами, пов'язаними із залученням працівників з-за кордону, бізнес називає житло, оформлення документів та послуги посередників.

Більшість компаній асоціації залучають іноземних працівників переважно з країн ЄС, у поодиноких випадках – з країн Азії.

Найчастіше це технічний та обслуговуючий персонал або топменеджмент/C-level. Майже половина опитаних, а саме 48% компаній залучають іноземних фахівців на довгостроковий період (1–3 роки).

При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії, і тільки 3% дотримуються протилежної думки.

Серед змін, які могли б полегшити процес, бізнес насамперед називає цифровізацію процедур, спрощення дозволів і міграційних вимог, зниження вартості та скорочення строків оформлення.

EBA зазначає, що 41% компаній вважають, що посилення державної підтримки працевлаштування ВПО могло б зменшити потребу в залученні іноземних працівників, ще 37% – що це частково вплинуло б на ситуацію.

Опитування проводилося з 18 травня до 5 червня 2026 року серед керівників та HR фахівців членських компаній асоціації. Участь в опитуванні взяли 100 респондентів. Серед них 44% – великі підприємства, 36% – середні, 20% – малі.

Нагадаємо:

У 2025 році було видано 9582 дозволи на застосування праці іноземців і осіб без громадянства та 3310 було скасовано – таким чином, в країні залишилось 6272 трудових мігранти.

Раніше Міський голова Харкова Ігор Терехов разом із колегами по Асоціації прифронтових міст та громад звернувся до уряду та Верховної ради щодо недопущення масового, неконтрольованого залучення трудових мігрантів.

"Брак робочої сили" оновив історичний максимум з початку щомісячних опитувань Інституту економічних досліджень (ІЕД) щодо основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час: у квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів.