Заправки "Роснєфті" перестали продавати бензин росіянам у каністр
Російські заправки "Роснефть", а також її дочірні компанії "Башнефть" і ТНК припинили продаж бензину в каністри на території всієї Росії.
Про це повідомляє російське медіа Meduza із посиланням на медіа "Верстка".
"У зв'язку з підвищеним сезонним попитом заправка здійснюється лише в бак транспортного засобу. Це стосується всіх АЗС мережі "Роснефть", "Башнефть" і ТНК. Ця інформація надається для всіх клієнтів Росії. Обмеження є тимчасовими", – повідомили виданню "Верстка" на гарячій лінії.
Також на АЗС ввели обмеження на кількість палива, що заправляється безпосередньо в бак. За словами співробітника служби підтримки, "як правило" це 90 літрів.
Про обмеження щодо обсягу палива, що продається на заправках по всій Росії, раніше також повідомила "Татнефть".
Причина дефіциту нафти в РФ у атаках дронів ЗСУ на російські НПЗ
Нагадаємо:
У вівторок український удар безпілотником спричинив пожежу на нафтопереробному заводі, який є найбільшим постачальником палива до Московської області, що призвело до зупинки роботи заводу.
Російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву вранці 16 червня, за словами мера столиці РФ, у місті пошкоджено НПЗ – там вирує пожежа.
"Татнефть" запровадила на всіх автозаправках у Росії ліміт на відпуск пального, після того, як 12 червня дрони України вдарили по НПЗ у Татарстані.