Суд заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екснардепа від Партії регіонів Юрія Іванющенка.

Про це повідомляє Апеляційна палата ВАКС, а також Центр протидії корупції.

Це дозволить розпочати процедуру екстрадиції соратника Януковича, говориться у повідомленні.

Рішення ухвалили судді Микола Глотов, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.

"Обрання запобіжного заходу почалося ще з вересня минулого року, проте через системні зловживання з боку захисту питання вирішилося лише зараз", – зазначає ЦПК.

Як зазначає суд, "вказана особа підозрюється в організації легалізації (відмивання) 18 га земель державної власності у передмісті Києва, вчиненої за попередньою змовою групою осіб".

Раніше слідчий суддя Воронько відмовив у обранні запобіжного заходу для Іванющенка, проте Апеляційна палата ВАКС скасувала зараз цю ухвалу.

"Це не перше таке рішення судді Воронька, яке згодом скасовувала Апеляція ВАКС. Раніше він скасував підозру ексдепутату Олександру Грановському, з яким САП нещодавно уклала угоду про визнання винуватості", – говориться у повідомленні.

Також раніше слідча суддя Леся Федорак дозволила заочне розслідування щодо ексрегіонала Іванющенка

Іванющенко отримав підозру від НАБУ та САП у справі ринку "Столичний", де також фігурує забудовниця Влада Молчанова, зазначає ЦПК.

Нагадаємо:

Раніше слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалив рішення про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України від Партії Регіонів Юрія Іванющенка, якого підозрюють у привласнені землі на ринку "Столичний".

У вересні 2025 року Іванющенка оголосили у розшук. Перед цим правоохоронці викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Як інформують правоохоронці, Іванющенко переховується від органів прокуратури з 2014 року.