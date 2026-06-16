Ціна на нафту впала нижче 80 доларів за барель

Ціни на нафту впали до найнижчого рівня за останні три місяці після різкого розпродажу в понеділок, оскільки інвестори продовжують очікувати на подальші подробиці угоди між США та Іраном щодо припинення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише CNBC.

Станом на 7:45 за східноамериканським часом ф'ючерси на нафту марки Brent, що є міжнародним ціновим орієнтиром, подешевшали на 2,7% до 80,91 долара. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали нижче 80 доларів, знизившись на 2,8% до 78,46 долара.

Ф'ючерси на нафту трохи зросли протягом ночі, перш ніж змінити курс, впавши до найнижчого рівня з 4 березня на попередній сесії.

Волатильність відображає триваючу невизначеність щодо повних умов мирної угоди, узгодженої між США та Іраном, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту у вівторок продовжили знижуватися, поки ринок оцінює перспективи відновлення поставок через Ормузьку протоку після попередньої угоди США та Ірану. Ф'ючерси на Brent подешевшали на 25 центів, або 0,3%, до $82,92 за барель. Американська WTI знизилася на 9 центів, або 0,1%, до $80,66 за барель.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.