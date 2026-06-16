Найбільший газовий завод світу може швидко ожити після відкриття Ормузу

Катар планує швидко наростити виробництво скрапленого газу на найбільшому заводі у світі після відновлення безпечного проходу через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами співрозмовників, QatarEnergy повідомила покупцям, що очікує відновити виробництво приблизно до 50% потужності через місяць після відкриття протоки і до 80% — протягом двох місяців.

Решту потужностей, еквівалентну двом виробничим лініям, повністю відновлюватимуть роками через пошкодження після іранських ракетних ударів у березні.

Катар зупинив найбільший у світі LNG-об'єкт у перший тиждень війни після іранської атаки. Це спричинило скасування поставок і вдарило по репутації країни як надійного постачальника.

Нагадаємо:

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

Після оголошення президентом США Дональдом Трампом про угоду між країною та Іраном та відкриття Ормузської протоки, нафта впала у ціні приблизно на 4 долари.

Угода між Іраном та США гарантує Ірану доходи від використання Ормузької протоки – країна почне брати збір з суден через 60 днів після підписання угоди.

Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Венс і спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф підписали угоду між США та Іраном.