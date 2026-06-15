До переліку лауреатів премії "УП 100. Бізнес" увійшла Ольга Устинова

Незалежні експерти спільно з "Економічною правдою" обрали лауреатів премії "УП 100. Бізнес", в якій представлені підприємці, які власним прикладом довели, що в Україні можливо вести бізнес, не порушуючи закону, і досягати успіху, роблячи вагомий соціальний внесок у розвиток держави. Одна з лауреаток – генеральна директорка Vodafone Україна Ольга Устинова.

За більш ніж два десятиліття роботи в галузі Устинова пройшла шлях від регіонального менеджера до керівниці компанії, яка обслуговує мільйони абонентів та входить до числа найбільших приватних роботодавців України. Як менеджерку її характеризують системність, технологічна орієнтованість та здатність працювати в умовах високої невизначеності.

Під її керівництвом Vodafone Україна активно розвиває цифрові сервіси, хмарні рішення, напрямки Big Data, IoT та Smart City, а також інвестує у модернізацію мережі та розширення покриття. Компанія залишається одним із ключових драйверів цифрової трансформації країни та одним із найбільших інвесторів у телеком-інфраструктуру України.

Ольга Устинова є прикладом сучасної української бізнес-лідерки, яка поєднує глибоку галузеву експертизу, стратегічне бачення та ефективне антикризове управління. Її кар'єра демонструє, що успішний розвиток великої технологічної компанії залежить не лише від інвестицій у мережі та технології, а й від здатності керівника швидко адаптуватися до змін, зберігати стійкість команди та забезпечувати безперервність критично важливих сервісів.

Хто ще увійшов до сотні лауреатів премії "УП 100. Бізнес"? Приходь на захід 17 червня і дізнайся!