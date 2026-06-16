Наслідки ударів РФ: збитки Києво-Печерської лаври перевищують 500 мільйонів гривень

Збитки Києво-Печерської лаври від російського обстрілу перевищують 500 мільйонів гривень, а реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років, повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Влучання російського безпілотника Shahed завдало значної шкоди зовнішньому вигляду та інтер'єру Успенського собору, а також постраждали сусідні історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника.

"Виконано величезний об'єм надзвичайно важливих першочергових робіт. Всі експонати, яким загрожувало пошкодження, демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту", – сказав Остапенко на пресконференції.

Він зазначив, що пошкодженими є більше 80% в даху, але найголовніше, що службам вдалося запобігти проникненню вогню всередину собору.

Також за його словами фундамент будівлі не зазнав пошкоджень, так як влучання відбулося у дах.

Остапенко зазначив, що крім Успенського собору і вежі Кушника, як основних об'єктів, які постраждали, загалом різних пошкоджень зазнало ще 17 об'єктів заповідника.

"Наразі збитки оцінюються, і ми вже можемо точно сказати, що вони перевищують 500 млн грн, але далі буде тривати робота по комплексному аналізу всіх елементів які необхідні для подальшої реставрації, виходячи з сьогоднішнього цінових моментів, різноманітних можливостей і ця цифра буде уточнена", – заявив гендиректор.

За його словами, основні кошти будуть необхідні на формування нової конструкції даху, відновлення куполів, позолотні роботи і облаштування пошкоджених мереж (електрика, захист від блискавки, вентиляція).

За оцінками фахівців, при оптимальному і позитивному розвитку подій, реставраційні роботи і відновлення може тривати близько двох років.

Наразі вивчається можливість відновлення відвідування об'єктів Києво-Печерської лаври, і які саме маршрути будуть доступні для відвідувачів під час відновлювальних робіт.

Раніше повідомлялося, що було організовано термінову евакуацію святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів та інших святинь, їх вдалося зберегти. Також іконостас Собору не зазнав значних пошкоджень.

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