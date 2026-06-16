Мер Москви заявив про атаку дронів: у російській столиці палає НПЗ
Російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву вранці 16 червня, за словами мера столиці РФ, у місті пошкоджено НПЗ – там вирує пожежа.
Джерело: мер Москви Сергій Собянін, Росавіація, Міноборони РФ у Telegram та Telegram-канали Astra і Exilenova+
Деталі: Про перші збиті дрони Собянін повідомив о 5:45 ранку. З того часу і до 7:45 ранку, згідно з його дописами, збили вже 37 безпілотників.
О 8 ранку мер Москви заявив, що збили ще 25 БпЛА.
"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – написав чиновник.
Скільки БпЛА не вдалося знешкодити, російська влада традиційно замовчує.
За даними Astra, очевидці фіксують роботу ППО в підмосковних Павловському Посаді, Раменському та Жуковському.
Доповнено: Пізніше Exilenova+ повідомила, що в Капотнянському районі Москви палає НПЗ.
Зазначається, що від НПЗ до Кремля приблизно 15 км.
Росавіація повідомляла про введення обмежень в аеропортах Домодєдово, Шереметьєво, Внуково, Раменське (Жуковський).
Міноборони РФ заявило, що з 20:00 15 червня до 7 ранку 16 червня нібито знищило 172 БпЛА над російськими регіонами та окупованими територіями.
Довідково: Московський нафтопереробний завод (АТ "Газпромнафта-МНПЗ") – найбільше промислове підприємство з переробки нафти в Московському регіоні, розташоване в районі Капотня. Завод забезпечує понад третину потреб Москви в паливі, постачає авіаційний гас до столичних аеропортів і випускає близько 30 видів продукції.
Потужність переробки – понад 11-12 млн тонн нафти на рік.
НПЗ виробляє бензини, дизельне паливо, авіакеросин, корабельне паливо, дорожні бітуми тощо.
Передісторія:
Раніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив про атаку безпілотників на нафтобазу. Зазначалося, що на нафтобазі у станиці Полтавській виникла пожежа. Також через атаку перекрили трасу між станицею Полтавською та хутором Трудобеліковським.