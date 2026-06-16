Найбільший НПЗ Москви зупинив роботу після атаки українських дронів – Reuters

У вівторок український удар безпілотником спричинив пожежу на нафтопереробному заводі, який є найбільшим постачальником палива до Московської області, що призвело до зупинки роботи заводу.

Про це повідомляє Reuters.

Джерела Reuters зазначили, що удар по нафтопереробному заводу компанії "Газпром нафта", розташованому на південному сході Москви, пошкодив основну переробну установку, на яку припадає 53% потужності заводу.

За їхніми словами, друга установка, як очікується, незабаром відновить роботу.

Нагадаємо:

Російська влада заявила про атаку безпілотників на Москву вранці 16 червня, за словами мера столиці РФ, у місті пошкоджено НПЗ – там вирує пожежа.

"Татнефть" запровадила на всіх автозаправках у Росії ліміт на відпуск пального, після того, як 12 червня дрони України вдарили по НПЗ у Татарстані.