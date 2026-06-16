До переліку лауреатів премії "УП 100. Бізнес" увійшов Юрій Риженков

Незалежні експерти спільно з "Економічною правдою" обрали лауреатів премії "УП 100. Бізнес", в якій представлені підприємці, які власним прикладом довели, що в Україні можливо вести бізнес, не порушуючи закону, і досягати успіху, роблячи вагомий соціальний внесок у розвиток держави. Один з лауреатів – генеральний директор "МетІнвест Холдинг" Юрій Риженков.

З 2013 року він керує найбільшою приватною гірничо-металургійною компанією України. За ці роки "Метінвест" пройшов через кілька масштабних криз, включно з війною на Донбасі, пандемією та повномасштабним російським вторгненням, зберігши статус одного з найбільших платників податків і експортерів країни.

Як менеджера Риженкова характеризують системність, стратегічне мислення та здатність працювати в умовах високої невизначеності. Під його керівництвом "Метінвест" реалізував масштабні програми модернізації виробництва, підвищення енергоефективності та екологічної трансформації підприємств.

Після початку великої війни роль Риженкова як керівника суттєво зросла. Втрата підприємств у Маріуполі, блокування морських портів та руйнування логістичних маршрутів стали безпрецедентним викликом для всієї галузі. "Метінвест" зміг перебудувати операційну модель, переорієнтувати експортні потоки та зберегти роботу більшості підприємств.

Хто ще увійшов до сотні лауреатів премії "УП 100. Бізнес"? Приходь на захід 17 червня і дізнайся!