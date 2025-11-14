Новини 14 листопада: чергова атака РФ по енергетиці, реакція Коломойського на підозру Міндічу

Про що говорили сьогодні?

Про ворожу атаку на енергетику. Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що енергосистема Києва постраждала в результаті атаки РФ.

Після повітряної атаки росіян по енергосистемі України, на Донеччині, Київщині та Одещині знеструмлено частину споживачів.

Про справу Міндіча. Бізнесмен Тімур Міндіч пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять.

Бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував звинувачення Тимура Міндіча в участі в корупційній схемі.

Комітет з питань енергетики підтримав подання премʼєр-міністра щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів. За це проголосував 21 член комітету.

Про виплати при народженні дитини. Президент України підписав закон, що передбачає виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини та запроваджує нові види державної допомоги для родин із дітьми.

Про графіки відключень. У суботу, 15 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Про ЗАЕС. 14 листопада о 16:18 Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

Ексклюзив ЕП.

Козирна карта Сі. Чому Пекін домінує на ринку "рідкоземів" і як це хоче змінити Захід

Китай перетворив рідкоземельні елементи на потужну геоекономічну зброю сучасності, контролюючи більшість світового видобутку та переробки. Чи зможуть США та їхні союзники розірвати цю залежність?