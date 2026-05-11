Програма "єВідновлення": за три роки виплачено 89,7 мільярда гривень компенсацій

За три роки впровадження держпрограми "єВідновлення" компенсації отримали 196 067 родин на загальну суму 89,7 мільярда гривень.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій.

Україна вже три роки реалізує масштабну державну програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло.

У межах програми українці отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій.

Станом на 10 травня 2026 року компенсації отримали 196 067 родин на загальну суму 89,7 мільярди гривень, повідомляє відомство.

Зокрема, за пошкоджене житло – понад 138 тисяч родин на загальну суму 13,5 мільярди гривень. Загальна кількість поданих заяв за 3 роки дії програми – понад 215 тис.

Цей тип компенсацій включає дві категорії – виплати за дрібні (категорія А) та капітальні ремонти (категорія В). За ними середні суми компенсацій склали 70 100 гривень та 341 300 гривень відповідно, зазначає міністерство.

Компенсації реалізуються в межах проєкту Світового Банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Також за знищене житло понад 56 тисяч родин отримали сертифікати для придбання житла на загальну суму 74,9 мільярдів гривень. Кількість поданих заяв цієї категорії за 3 роки – понад 136 тис.

При цьому вже придбали нове житло понад 31 300 тисяч сімей. З них понад 11 тисяч – родини внутрішньо переміщених осіб. На початку року на напрямок компенсацій для ВПО уряд окремо перерозподілив 15 мільярдів гривень.

Також тривають виплати для відбудови на власній ділянці. Вони стартували на початку 2025 року.

Кошти першого траншу отримали 794 родини на загальну суму 951,6 млн гривень. А також 336 родини вже отримали кошти другого траншу на загальну суму 420,6 млн грн.

Ці компенсації є частиною проєкту "HOME", який реалізує Банк розвитку Ради Європи, нагадує Мінрозвитку.

У межах програми єВідновлення з 1 грудня 2025 року запроваджений компонент "Житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій".

"На першому етапі цей механізм охоплює ВПО, які виїхали з ТОТ і мають статус учасника бойових дій або інвалідність внаслідок війни. Саме ці люди можуть отримати житловий ваучер на суму 2 млн грн на придбання власного житла", – говориться у повідомленні.

Наразі погоджено 3 296 заявок на фінансування житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн.

Загалом за цим компонентом програми надійшло понад 38 тисяч заяв, з яких більше 28 тисяч вже затверджені комісіямі на місцях.

