Комітет Ради з питань енергетики підтримав звільнення Гринчук з посади міністра

Комітет з питань енергетики підтримав подання премʼєр-міністра щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів. За це проголосував 21 член комітету.

Про це стало відомо з трансляції засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики.

Під час засідання щодо звільнення міністра енергетики сама Гринчук включилася онлайн. Вона відповіла на запитання членів комітету.

Гринчук заперечила вплив на її призначення на посаду міністра енергетики з боку раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку. Його підозрюють в справі про корупцію на енергетиці.

Народний депутат Ярослав Железняк запитав Гринчук, чи була вона 7 липня на співбесіді у "офісі Миронюка та Деркача".

"Не відвідувала, не знаю, де цей офіс знаходиться і про що говорять", – відповіла Гринчук.

"Я не на допиті. Якщо у правоохоронних органів до мене будуть питання, я готова відповісти", – додала вона.

"Дякую за конструктивну роботу і на позиції міністра енергетики, і на позиції заступника міністра. Дуже прошу підтримати мою заяву", – сказала Гринчук, після чого вимкнула трансляцію.

Світлана Гринчук написала заяву на відставку з посади міністерки енергетики України.

Міністерку енергетики Світлану Гринчук відстороняють з посади.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Прокурори також зазначили, що Міндіч будував звʼязки з Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським, та "заступництвом" міністра перед ним.

Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.