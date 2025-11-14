Зеленський підписав закон про виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини
Президент України підписав закон, що передбачає виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини та запроваджує нові види державної допомоги для родин із дітьми.
Це зазначено у картці закону на сайті Верховної Ради.
У картці зазначено, що його повернуто з підписом від Президента України.
Йдеться про закону про внесення змін до деяких законів щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю.
Закон визначає різні види державної допомоги. Такі, як допомога на вагітність і пологи, допомога при народженні дитини, допомога для догляду за дитиною до року, а також підтримка одиноких матерів та дітей з інвалідністю.
Право на допомогу при народженні дитини має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає, і який подав відповідну заяву.
Розмір допомоги при народженні дитини становить 50 тисяч гривень на кожну дитину.
Якщо народжено двоє і більше дітей, допомога надається на кожну дитину окремо.
У той же час допомога вагітним жінкам у разі відсутності страхового стажу складе 7900 тис. гривень на місяць.
Детальніше про те, хто та які виплати зможе отримати, читайте у роз'ясненні ЕП: "Виплати при народженні дитини зростуть до 50 тисяч: хто зможе отримати".
Нагадаємо:
Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №13532, яким підвищать виплати сім'ям з дітьми.
Раніше повідомлялося, що діти, які повертаються в Україну після депортації, примусового переміщення або перебування на тимчасово окупованих територіях, отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тис. гривень.