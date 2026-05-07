Для виплат аварійним бригадам виділили з резервного фонду держбюджету понад 263 мільйони

Уряд виділив кошти з резервного фонду державного бюджету для виплат працівникам, які були залучені до аварійно-відновлювальних робіт після ворожих атак на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Йдеться про підтримку фахівців підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, інших сфер діяльності, а також залізничного транспорту.

За даними відомства, загальний обсяг фінансування становить 263 460,0 тис. гривень. З них 196 680,0 тис. гривень спрямовано Міністерству енергетики України та 66 780,0 тис. гривень Міністерству розвитку громад та територій України.

Окремо рішенням передбачено внесення змін до попередніх урядових розпоряджень, що дозволить збільшити обсяги виплат за січень та лютий 2026 року, зазначили в Мінекономіки.

У січні президент Володимир Зеленський заявляв, що влада ухвалила рішення про доплати працівникам, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт під час надзвичайної ситуації.

Кожному робітнику, який працював в аварійно-відновлювальних бригадах, була передбачена доплата 20 тисяч гривень за січень, лютий і березень — тобто по 20 тисяч гривень за кожен місяць.

Загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців.