Кличко розповів про стан енергосистеми Києва після атаки

Володимир Тунік-Фриз — 14 листопада, 09:15
Ілюстративне фото

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що енергосистема Києва постраждала в результаті атаки РФ.

Про це він написав на своєму каналі у Telegram.

За інформацією енергетиків, у столиці діють планові графіки відключень електропостачання. Локальні аварійні відключення, що сталися внаслідок атаки, усунули.

"Перебої з опаленням є в Деснянському та частині Подільського району. Комунальники працюють, щоб повернути тепло. Перебоїв з водопостачанням не фіксуємо", – зазначив Кличко.

Нагадаємо:

У ніч на 14 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу одна людина загинула та 25 постраждали – серед них вагітна жінка та дитина.

