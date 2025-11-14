YouControl опублікував перелік компаній Міндіча: що про них відомо

Бізнесмен Тімур Міндіч пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять.

Такі дані опублікував сервіс YouControl.

Аналітики YouControl проаналізували відкриті дані щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, проти яких введено санкції строком на три роки.

"Тімур Міндіч — ФОП із КВЕДом "Розповсюдження кіно- та відеофільмів", пов'язаний із 17 юрособами в Україні", – говориться у повідомленні.

"Дві з них — "Мега Бренд" і "Мегатона" — ліквідовані у 2019 р. Партнером Міндіча в останній був Петро Палиця, який, за інформацією видання Ділова Столиця, є батьком нардепа Ігоря Палиці", – повідомляє YouControl.

Серед активних — дев'ять компаній із сумарним виторгом 218,6 млн грн у 2024 році, зокрема:

• "Квартал 95" — 120,8 млн грн

• "Драйв Продакшн" — 42,7 млн грн

• "Квартал ТВ" — 22,5 млн грн

• "Стедіум Фемілі" — 14,4 млн грн

• "Кварцит ДМ" — 10,4 млн грн

• "Віжн Квартал ТВ" — 5,3 млн грн

• "Кіностолиця" — 2,5 млн грн

• "Скай Фуд Сервісес" — 1 200 грн

• "Кофе Бар Плюс" — 300 грн

Дві компанії (ЗНВКІФ "Генезіс", "Некст Лайн Продакшн") показали нульовий дохід, а ще чотири ("Гуд Лукінг", БО "Київ Тора Центр", "Контроль Сервіс", "Міжрегіональна торгово-промислова компанія МТК") — не подали фінзвітність у 2024 році.

"У спільних бізнесах із Міндічем фігурують Сергій Шефір (експомічник Президента) та Геннадій Боголюбов, ексспіввласник "ПриватБанку", який також перебуває під санкціями РНБО з лютого 2025 року", – говориться у публікації.

Міндіч також є бенефіціаром британської Meylor Global LLP і співвласником люксембурзької Mineral Assets Corporation SA, яка до грудня 2024 року була учасником російської компанії "Нью Даймонд Технолоджі", що займається виготовленням штучних діамантів.

Бізнес-партнером Міндіча по Mineral Assets Corporation SA є громадянин рф Теймураз Хихинашвілі.

Ці зв'язки підтверджуються даними YC World, аналітичної системи для пошуку та візуалізації міжнародних бізнес-зв'язків, додають аналітики.

"Олександр Цукерман (прізвисько Sugarman) — ФОП із КВЕДом "Загальна медична практика". За даними "Українська правда" та "Радіо Свобода", він є фінансистом Міндіча та підозрюється у співорганізації корупційних схем у сфері енергетики", – говориться у повідомленні.

Наприкінці жовтня 2025 року виїхав за кордон, але заперечує звинувачення та заявив про намір повернутися.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Також повідомлялося, що ВАКС відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.

Творче об'єднання Stadium Family оголосило про тимчасове припинення роботи через скандал зі співвласником Тімуром Міндічем, якого підозрюють в організації схеми масштабної корупції в енергетиці.