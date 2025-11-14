Через атаку росіян у трьох областях знеструмлення

Після повітряної атаки росіян по енергосистемі України, на Донеччині, Київщині та Одещині знеструмлено частину споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

У повідомленні зазначають, що енергетики оперативно виконують відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах.

У Міненерго не уточнили, чи будуть посилювати обмеження світла 14 листопада, в "Укренерго" зазначили, що графіки діятимуть за планом.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Міський голова Києва Віталій Кличко зазначив, що енергосистема Києва постраждала в результаті атаки РФ.

У пʼятницю, 14 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.