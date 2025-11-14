"Він не тягне на главу мафії": Коломойський прокоментував звинувачення Міндіча

Бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував звинувачення Тимура Міндіча в участі в корупційній схемі.

Про це він сказав в коментарі журналістам.

Коломойський розповів, що він слідкує за цією ситуацією.

"Я вважаю, що Міндіч – "стрілочник", він не тягне на главу мафії", – заявив бізнесмен.

Він також сказав, що раніше мав з ним хороші стосунки.

"Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець", – охарактеризував він Міндіча.

Крім того, за словами Коломойського, розслідування щодо Міндіча не може ніяк впливати чи перетинатись з його справою.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен Тімур Міндіч пов'язаний із 17 юридичними особами в Україні, але активні з них лише дев'ять.