Запорізька АЕС втратила живлення основної лінії електропередачі

14 листопада о 16:18 Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі – 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції.

Про це заявив НАЕК "Енергоатом".

Повідомляється, що наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі.

"Забезпечення зовнішнього живлення станції, необхідного для безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий одинадцятий блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки", – наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо:

42 рази від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики відновлювали лінії живлення Запорізької АЕС.

7 листопада почалося перемир'я під посередництвом МАГАТЕ поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), щоб почати ремонти для зміцнення зв'язку станції з енергомережею та запобігти ядерній катастрофі.

На наступний день Запорізька АЕС відновила доступ до резервного живлення від мережі вперше за шість місяців після завершення ремонту другої лінії електропередач.