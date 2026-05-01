За купівлю української агротехніки компенсують рекордну суму

За програмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання відшкодування на загальну суму 353,8 млн грн отримають 1 113 сільськогосподарських товаровиробників, які придбали 2 316 одиниць техніки та обладнання у березні.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Підкреслюється, що це найбільша сума компенсації за один місяць з моменту відновлення програми у 2024 році.

За даними відомства, у березні агровиробники купували обладнання для тваринництва, польових робіт, обробки ґрунту, захисту рослин,зрошення, транспортування, сушіння, зберігання та переробки агропродукції.

Найактивніше скористалися програмою агровиробники Кіровоградської, Вінницької, Полтавської, Черкаської та Хмельницької областей. За кількістю придбаної техніки та обладнання лідирують Тернопільська, Київська, Чернігівська, Львівська, Полтавська області, поінформували у відомстві.

Загалом з квітня 2024 року по березень 2026 року включно програмою скористалися понад 10 тис. агровиробників та підприємств агропереробки. Вони придбали майже 17 тис. одиниць техніки та обладнання на загальну суму 12,2 млрд грн (з ПДВ). Держава сплатила 2,6 млрд грн компенсації, йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Найпопулярнішими категоріями сільгосптехніки серед українських аграріїв у 2025 році стали трактори (40,4%), комбайни (17,6%) та мінітрактори (10,8%).

Першу у 2026 році виплату компенсації вартості української сільгосптехніки отримали 382 аграрних підприємств – сумарно 126,1 млн грн.