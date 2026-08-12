Новини 12 серпня: Київ готується евакуйовувати людей взимку

Про атаки в Чорному морі: Україна припинила атакувати танкери біля нафтового термінала в Новоросійську після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс попросив про це Володимира Зеленського під час розмови 31 липня.

Про атаки росіян: росіяни атакували міст у Маяках на Одещині, щоб зірвати експорт українського зерна та інших товарів через альтернативний сухопутний коридор, який Україна використовує після зупинки морського експорту.

Про атаки на Новоросійськ: атака безпілотників пошкодила магістральні трубопроводи холодного водопостачання у Новоросійську (Росія), через що подачу води у місті зупинили.

Два найбільші зернові термінали Росії в південному порту Новоросійськ призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських дронів.

Про корупцію: сімом учасникам схеми незаконного видобутку та заволодіння гранітом на Сухокліївському родовищі повідомили про підозру. Загальні збитки державі зросли до понад 1,5 млрд грн.

Про майбутню зиму: у Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли.

Про кол-центри: за процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття кол-центрів по всій країні: з початку минулого тижня припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів.

Про експорт: Молдова надає 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів, новий режим діє з 10 серпня до кінця року.

Про Rozet-ку: компанія вимушено скорочує частину персоналу через втрати, які компанія понесла внаслідок російських обстрілів.

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