Після дзвінка Венса Україна припинила удари по деяких танкерах біля Новоросійська – FT

Україна припинила атакувати танкери біля нафтового термінала в Новоросійську після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс попросив про це Володимира Зеленського під час розмови 31 липня.

Про це пише Financial Times з посиланням на українських посадовців та інших обізнаних співрозмовників.

Вашингтон побоювався, що удари по танкерах дестабілізують нафтовий ринок і шкодять американським компаніям. Судна перевозили казахстанську нафту через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в російському Новоросійську.

Київ погодився не атакувати інфраструктуру КТК та неросійські судна, якщо вони не перебувають під українськими санкціями і не перевозять російську нафту чи інші вантажі з РФ. Відтоді ударів по танкерах біля термінала не було, що також підтвердив аналіз відкритих джерел FT.

У липні атаки на термінал і судна неодноразово змушували Казахстан зупиняти прокачування нафти до Новоросійська. Фрахт і страхування подорожчали більш ніж удвічі, а відвантаження через КТК впали до 1,3 млн барелів на добу проти 1,9 млн у травні.

17 липня біля термінала був уражений танкер, який зафрахтувала Exxon. Високопоставлений український посадовець заявив, що після прохання Вашингтона Київ створив механізми для виконання домовленості.

Нагадаємо:

20 липня дрон уразив танкер біля термінала КТК у Новоросійську, після чого перевалку нафти призупинили.