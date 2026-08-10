Росія прагне зірвати не тільки морський, а й сухопутний агроекспорт з України – ISW

Росіяни атакували міст у Маяках на Одещині, щоб зірвати експорт українського зерна та інших товарів через альтернативний сухопутний коридор, який Україна використовує після зупинки морського експорту.

Про це пише Інститут дослідження війни (ISW).

Міст проходить через Дністер та розташований поблизу кордону з Молдовою.

Російські війська активізували свої зусилля щодо зниження експортних потужностей України з липня 2026 року.

Після цього міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що Україна шукатиме альтернативні маршрути для експорту зерна та вантажів.

"Російські війська, ймовірно, переносять цілі своїх ударів з українського морського коридору на сухопутний, щоб спеціально перешкодити експорту українського зерна та загалом погіршити українську економіку", – пише ISW.

Нагадаємо:

23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Національний банк оцінив прямі втрати від недоотримання експортної виручки в другій половині 2026 року внаслідок зупинки морського експорту з України в понад 2 млрд дол.

9 серпня Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі.