Rozetka скорочує людей після удару росіян по найбільшому складу

Компанія Rozetka вимушено скорочує частину персоналу через втрати, які компанія понесла внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє співвласниця маркетплейсу Ірина Чечьоткіна.

За повідомленням Чечьоткіної, наслідки обстрілу суттєво вплинули на діяльність компанії.

"Які наші дії зараз? Вистояти. Пройти прискорену трансформацію бізнес-моделі, яку ми планували інтегрувати поступово – суттєвого зменшення частки власних продажів та розвитку маркетплейсу.

На жаль, ми змушені оптимізувати штат і так, особисто для мене це боляче. Скорочення зачіпатиме деякі відділи", – повідомила Чечьоткіна.

На об'єкті в Броварах, який знишила РФ, працювали понад 1000 співробітників.

Більшість компанія переведе на інші склади і підшукає роботу. Співвласниця Rozetka зазначила, що запропонувати всім альтернативні робочі місця в даній ситуації не вийде.

"Десь прочитала, що реанімувати бізнес нам допомагає держава. За 21 рік роботи ми жодного разу нічого не отримували та нічого не просили від держави", – зазначила Чечьоткіна.

Вона додала, що бізнесу "як ніколи" потрібен діалог із державою.

Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня Росія трьома балістичними ракетами знищила розподільчий склад Rozetka у Броварах.

Наступного дня компанія повідомила, що прямі збитки від російських атак стали найбільшими в її історії.

Зруйнований російським ударом розподільчий центр Rozetka у Броварах коштував $70 млн, ще на мільярди гривень компанія втратила товарів.