На випадок тривалої відсутності тепла: у Києві складають списки людей для переселення

У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли.

Про це в коментарі ЕП повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю.

За її словами, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації.

Такі оголошення почали з'явились на будинках в різних районах столиці.

"Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги", – пояснила Хонда.

За її словами, роботу проводять у всіх районах Києва. Мета – встановити прямий контакт із потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть переїхати у разі можливої надзвичайної ситуації.

"Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку", – зазначила заступниця голови КМДА.

Наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються.

"Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо людям їх пропонувати", – зазначила заступниця голови КМДА.

За словами Хонди, місто також окремо опрацьовує різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо.

Нагадаємо:

Роботи зі встановлення інжерено-технічних захисних споруд у Києві виконані на 60%, відновлення пошкодженої інфраструктури – на 65%, а також збудовано близько 65 МВт когенерації, заявили у Київській міській державній адміністрації.