Світовий ринок смартфонів скоротився на 7%: які причини

Світові продажі смартфонів скоротилися на 7% у річному вимірі протягом другого кварталу 2026 року.

Про це йдеться у дослідженні FDM CSS Insight, передає newselectronics.

Причина – зростання цін на оперативну пам'ять, що підвищило ціни на пристрої та послабило споживчий попит.

Цей вже другий квартал поспіль, у якому виробники стикаються з постійним тиском через дефіцит оперативної пам'яті та зростання цін на напівпровідники.

Виробники смартфонів продовжують забезпечувати постачання компонентів та нарощувати запаси в очікуванні подальшого зростання витрат, яке очікується пізніше цього року.

Загалом середні ціни продажу смартфонів зросли на 13% порівняно з попереднім кварталом, що зумовлено як вищими виробничими витратами, так і переходом до преміальних пристроїв.

Більшість великих виробників підвищили ціни, проте Apple зберегла ціноутворення відносно стабільним. Очікується, що компанія також зіткнеться з тиском на витрати в найближчі місяці.

Зменшення різниці в цінах між Android та iOS створило для Apple можливість залучити користувачів, які раніше були виключені з її екосистеми за ціною.

Аналітики кажуть, що результати ринку впродовж першої половини року були кращими, ніж очікувалося. Проте дослідження прогнозує, що ринок смартфонів скоротиться на 12% до кінця 2026 року, а дефіцит оперативної пам'яті триватиме до 2028 року.

Також спад ринку різниться географічно: Північна Америка та Європа зазнали відносно незначного спаду, що підтримувалося постійним попитом на преміальні смартфони.

Натомість ринки, що розвиваються, зафіксували різкіше падіння продажів, оскільки споживачі зіткнулися зі значним зростанням цін та відклали покупки або звернулися до дешевших альтернатив.

Вторинний ринок смартфонів зріс на 3%, а за весь 2026 рік він має зрости на 9%, вважають аналітики. Причина – нові пристрої стають все дорожчими, через що споживачі все частіше звертаються до вживаних моделей.

Нагадаємо:

Акції Apple впали майже на 10% після публікації прогнозу компанії, який показав, що компанія має труднощі з забезпеченням достатньої кількості компонентів.

Apple також тестує чипи пам'яті китайської компанії CXMT у різних лінійках продукції, зокрема в iPhone та MacBook, щоб пом'якшити дефіцит комплектуючих, спричинений бумом штучного інтелекту.