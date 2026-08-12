Розкрадання надр на Кіровоградщині виявилося більшим: ще 300 мільйонів збитку

Сімом учасникам схеми незаконного видобутку та заволодіння гранітом на Сухокліївському родовищі повідомили про підозру. Загальні збитки державі зросли до понад 1,5 млрд грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, після завершення строку дії спеціального дозволу роботи на родовищі не припинили. У 2017-2021 роках на кар'єрі провели 12 масових вибухів і незаконно видобули понад 375 тис. кубометрів граніту. Сировину переробляли та продавали через підконтрольне підприємство.

Раніше, збитки від незаконного користування надрами експерти оцінили в понад 1,255 млрд грн.

Втім, новий, окремий епізод стосується заволодіння видобутою гірничою масою як державним майном. Йдеться про понад 994 тис. тонн граніту вартістю більш як 295 млн грн.

Сімох людей підозрюють у незаконному видобуванні корисних копалин і заволодінні державним майном. Ще один учасник, директор комерційного підприємства, переховується від слідства.

Нагадаємо:

У червні правоохоронці повідомили про першу підозру у цій справі. Тоді збитки оцінювали в понад 1,2 млрд грн.