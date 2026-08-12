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Новоросійськ залишився без води після атаки дронів

Семен Рубан — 12 серпня, 12:30
Новоросійськ залишився без води після атаки дронів
Удар по Новоросійську відключив воду в місті
Фото з вдікритих джерел

Атака безпілотників пошкодила магістральні трубопроводи холодного водопостачання у Новоросійську (Росія), через що подачу води у місті зупинили.

Про це пише Автономна теплоенергетична компанія (АТЕК) Новоросійська.

Через відсутність холодної води, необхідної для стабільної та безпечної роботи теплоенергетичного обладнання, подачу гарячої води також призупинили по всьому місту.

Жителям Новоросійська пообіцяли відновити водопостачання після "появи технічної можливості для запуску обладнання".

Нагадаємо:

Вночі Україна завдала ударів дронами "Паляниця" і ракетами "Нептун" по російській військово-морській базі в Новоросійську.

Російський зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після нічної атаки. Власник об'єкта підтвердив пошкодження.

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Новоросійськ залишився без води після атаки дронів
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