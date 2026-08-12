У Новоросійську зупинили роботу вже два найбільші зернових термінали РФ

Два найбільші зернові термінали Росії в південному порту Новоросійськ призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських дронів.

Про це повідомляє Reuters Із посиланням на власні джерела.

Більша частина експорту пшениці з РФ відвантажується через її чорноморські порти, такі як Новоросійськ.

Минулого місяця головна російська зернова лобістська група попередила, що українські атаки дронів можуть у найближчому майбутньому зупинити експорт зерна через Чорне море, що призведе до зростання цін і голоду в Африці та на Близькому Сході.

Одне джерело в галузі повідомило Reuters, що зерновий термінал у Новоросійську – експортна потужність якого становить 8,5 млн метричних тонн на рік – призупинив роботу, і наразі триває оцінка збитків.

Власник термінала Demetra Holding підтвердив пошкодження, але не уточнив їхній характер і відмовився від подальших коментарів.

Три джерела в галузі повідомили Reuters, що "НКХП", ще один великий зерновий термінал у Новоросійську з експортною потужністю 7,1 мільйона метричних тонн на рік, також зазнав пошкоджень і припинив роботу.

Нагадаємо:

Атака безпілотників пошкодила магістральні трубопроводи холодного водопостачання у Новоросійську (Росія), через що подачу води у місті зупинили.