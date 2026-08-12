У Новоросійську зупинили роботу вже два найбільші зернових термінали РФ
Два найбільші зернові термінали Росії в південному порту Новоросійськ призупинили роботу внаслідок нічних ударів українських дронів.
Про це повідомляє Reuters Із посиланням на власні джерела.
Більша частина експорту пшениці з РФ відвантажується через її чорноморські порти, такі як Новоросійськ.
Минулого місяця головна російська зернова лобістська група попередила, що українські атаки дронів можуть у найближчому майбутньому зупинити експорт зерна через Чорне море, що призведе до зростання цін і голоду в Африці та на Близькому Сході.
Одне джерело в галузі повідомило Reuters, що зерновий термінал у Новоросійську – експортна потужність якого становить 8,5 млн метричних тонн на рік – призупинив роботу, і наразі триває оцінка збитків.
Власник термінала Demetra Holding підтвердив пошкодження, але не уточнив їхній характер і відмовився від подальших коментарів.
Три джерела в галузі повідомили Reuters, що "НКХП", ще один великий зерновий термінал у Новоросійську з експортною потужністю 7,1 мільйона метричних тонн на рік, також зазнав пошкоджень і припинив роботу.
Нагадаємо:
Атака безпілотників пошкодила магістральні трубопроводи холодного водопостачання у Новоросійську (Росія), через що подачу води у місті зупинили.