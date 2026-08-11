Росія планує "найближчими тижнями" масовано атакувати енергетику Києва – ISW

В Інституті вивчення війни прогнозують, що взимку 2026/2027 років Росія все активніше націлюватиметься на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

За повідомленнями, Кремль планує протягом найближчих тижнів розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі Києва з метою зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів та скористатися тим, що в Україні й досі бракує засобів перехоплення балістичних ракет.

Нагадаємо:

8 серпня Володимир Зеленський заявив, що через російські удари в Україні фактично не залишилося жодної неушкодженої електростанції.