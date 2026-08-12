Масштабна спецоперація: правоохоронці припинили роботу 94 кол-центрів

За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття таких центрів по всій країні: з початку минулого тижня припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко

"Лише з початку минулого тижня проведено 411 обшуків, припинено діяльність 94 шахрайських кол-центрів та ліквідовано 1794 робочі місця операторів", – розповів він.

Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах.

Під час обшуків вилучено понад 3336 одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.

Також вилучено 22 транспортних засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Виявлено понад два мільйона доларів, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила на Львівщині масштабну мережу підпільних кол-центрів, які видурювали кошти у громадян України та ЄС.

Під час обшуків у зловмисників виявлено майже 2 млн доларів США та 300 тисяч гривень готівкою, а також елітний автопарк на загальну суму понад 1 млн американських доларів.

"Схеми були різними, але мета одна – заволодіти чужими грошима", – зазначив генпрокурор, розповідаючи про боротьбу з шахрайськими кол-центрами.

За його словами, організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття.

"Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з "поверненням інвестицій", – розповів Кравченко.

Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake.

У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.

Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.

Серед потерпілих громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. Лише за попередньою оцінкою їм завдано збитків на понад 100 млн грн.

Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.

Нагадаємо:

У рамках масштабної операції правоохоронці припинили діяльність шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, у офісах яких було облаштовано понад 150 робочих місць.

Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.

Організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів, повідомили про підозру.