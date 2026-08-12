Російські атаки спричинили нові знеструмлення у п'яти областях

Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів нові знеструмлення виникли в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

В "Укренерго" також закликали перенести активне споживання електроенергії на період з 10:00 до 17:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

Потужними електроприладами просять не користуватися з 19:00 до 22:00. На Одещині ощадливе споживання необхідне протягом усієї доби.

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Нагадаємо:

11 серпня російські обстріли спричинили знеструмлення у п'яти областях.