Російські атаки спричинили нові знеструмлення у п'яти областях
Унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів нові знеструмлення виникли в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській і Харківській областях.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
В "Укренерго" також закликали перенести активне споживання електроенергії на період з 10:00 до 17:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.
Потужними електроприладами просять не користуватися з 19:00 до 22:00. На Одещині ощадливе споживання необхідне протягом усієї доби.
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Нагадаємо:
11 серпня російські обстріли спричинили знеструмлення у п'яти областях.