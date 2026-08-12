Молдова надає Україні знижку на транзит вантажів залізницею

Молдова надає 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів, новий режим діє з 10 серпня до кінця року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"За підсумками нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном досягли домовленості про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року", – написав він у Телеграм.

"Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі", – зазначив він.

В Укрзалізниці зазначили, що через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів.

Такий маршрут є важливою альтернативою морським шляхам і дозволяє підтримувати стабільний експорт української продукції, зокрема зерна та руди.

Крім того, з 17 серпня за домовленістю між країнами, змінюється маршрут потяга Київ — Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим, повідомив Корецький.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова обговорюють залізничний транзит зерна до румунського порту Констанца. Київ просить надати 50% знижку на перевезення.

Як повідомлялося раніше, 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Інтенсивність російських ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати: у липні було зафіксовано 67 атак на порти, 35 атак на судна у акваторіях портів та 22 атаки на ті, які рухалися Українським морським коридором.