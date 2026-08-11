Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Запорізьку, Херсонську, Харківську, Сумську і Чернігівську областях.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 27 липня, станом на 09:30, його рівень був на 8,7% вищим, ніж попереднього рочобочого дня. Причина – підвищення температури.

Енергетики просять економити електроенергію з 19:00 до 22:00, споживання краще перенести на 10:00-16:00.

Нагадаємо:

В Інституті вивчення війни прогнозують, що взимку 2026/2027 років Росія все активніше націлюватиметься на українську енергетичну інфраструктуру.