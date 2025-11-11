Новини 11 листопада: нові викриття в операції "Мідас", забезпечення газом в разі дефіциту

Про що говорили сьогодні?

Про корупцію в енергетиці. В "Енергоатомі" на тлі гучного корупційного скандалу, пов'язаного зі схемою відкатів, яку влаштували високопосадовці України, скликають спецзасідання для оцінки ситуації і визначення відповідних дій.

Вдалося встановити особистість ще одного фігуранта плівок НАБУ - Сергія Пушкаря, який є чинним членом Нацкомісії з питань енергетики.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Детективи НАБУ затримали п'ять оосіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких бізнесмен – керівник злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Прокурори САП зазначили, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому" та близький друг президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським.

Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про загрозу дефіциту газу. Міністерство енергетики має плани резервного забезпечення населенння газом та обмежень його постачання, якщо буде дефіцит після ворожих атак на газову інфраструктуру.

Про графіки відключення світла. У середу, 12 листопада, в більшості регіонах України будуть застосовуватись графіки відключень електроенергії.

Ексклюзиви ЕП:

Від міністра до "смотрящих": як працювала схема розкрадання "Енергоатома" та хто за нею стоїть

Ранок понеділка 10 листопада в Україні почався з гучних новин про десятки одночасних обшуків у фігурантів багаторівневої злочинної схеми розкрадання коштів державного "Енергоатома".

Чому виникає перепад напруги в мережі та як зберегти електроприлади

Внаслідок російських обстрілів енергетичних об'єктів частина обладнання, яке раніше дозволяло регулювати напругу струму в мережі та забезпечувати її стабільність, пошкоджена або знищена.

Через це мешканці багатьох регіонів України спостерігають перепади напруги в електромережі.